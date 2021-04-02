بغداد 20 شعبان 1442 هـ الموافق 02 إبريل 2021 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 5882 إصابة جديدة بفيروس كورونا , مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 862821 إصابة.وقالت وزارة الصحة العراقية في بيان : تم تسجيل 30حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 14390, فيما تم تسجيل 4119 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 768215 حالة ، وبلغ عدد المصابين في المستشفيات 80216 مصابا , منهم 478 في العناية المركزة.// انتهى //17:05ت م0083