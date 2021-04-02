مكة المكرمة 20 شعبان 1442 هـ الموافق 02 إبريل 2021 م واسمنحتْ هيئة تقويم التعليم والتدريب؛ ممثَّلةً بالمركز الوطنيِّ للتقويم والاعتماد الأكاديميِّ، الاعتمادَ الأكاديميَّ المشروطَ لبرنامجَيْ الدعوة والثقافة الإسلامية، والكتاب والسنة بكلية الدعوة وأصول الدين في جامعة أم القرى.وأكد رئيس الجامعة الدكتور معدي بن محمد آل مذهب على هذا الإنجاز لكلية الدعوة وأصول الدين، أن ثمرة الإنجاز جاءت نتيجة الدعم الذي حظيت وتحظى به الجامعة من قبل القيادة الرشيدة - أيَّدها الله - مما أسهم في إيجاد البيئة التعليمية والبرامج الأكاديمية، مثمِّنًا المتابعة الدائمة من معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ومعالي نائبه للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد السديري؛ مما كان له الأثر الإيجابي في النهوض بالمسارات التعليمية والتربوية والبحثية.من جانبه، أكَّد وكيل الجامعة للتطوير وخدمة المجتمع المكلَّف الدكتور علي الشاعري أن هذا الإنجاز الوطنيَّ للكلية سيسهم في رفع وتطوير كفاءة الأداء الأكاديميِّ في الجامعة، وفق أفضل معايير الجودة المحلية وممارساتها ، مبيِّنًا أن الجامعة تعمل على تحقيق الاعتماد البرامجيِّ الكامل لبرامجها الأكاديمية بهدف مواءمة مخرجات الجامعة مع متطلبات سوق العمل، وتحسين تصنيف الجامعة محليًّا ودوليًّا ، والاستثمار الأمثل للمعرفة من خلال التعليم والبحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال في وطن العطاء والنماء.بدوره أوضح عميد عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية بالإنابة الدكتور سعيد كبره أن هذا الإنجاز يأتي ضمن الخطوات التطويرية التي عملت الجامعة على تنفيذها؛ للارتقاء بالمستوى الأكاديميِّ وتجويد ممارساته لكلِّيَّات الجامعة وأقسامها كافَّةً؛ وفق المعايير التي تتماشى مع المتطلبات الحديثة للعملية التعليمية.فيما أكَّد عميد الكلية الدكتور ياسين قاري أن حصول القسمين على الاعتماد الأكاديميِّ يأتي ضمن خطة الكلية الهادفة إلى الحصول على الاعتماد الأكاديميِّ لجميع برامج الكلية.// انتهى //17:27ت م0086