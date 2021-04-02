الرياض 20 شعبان 1442 هـ الموافق 02 إبريل 2021 م واسيشارك فريق "أندريتي يونايتد" السويدي في سباق "إكستريم إي العلا" بمحافظة العلا التاريخية يومي السبت والأحد في أول سباق من نوعه ضمن سلسلة سباقات "إكستريم إي" الجديدة.ويضم سباق "إكستريم إي العلا" عدداً من الفرق المزدوجة من السائقين الذكور والإناث معاً لتقديم أسلوب جديد من السباقات التي تهدف إلى تعزيز أنواع الطاقة المستدامة والمساعدة في معالجة مجموعة من أكبر المشكلات البيئية في العالم ومنها تحدي التصحر الذي تواجهه المملكة.ويعد "أندريتي يونايتد" أحد الفرق التسعة المشاركة حيث اختار "تيمي هانسن" السويدي و"كاتي مونينج" البريطانية ليشكلا الفريق الذي يخوض منافسات الموسم الأول من سباق "إكستريم إي".وقال "تيمي هانسن" والذي يعد بطل بطولة العالم لرالي كروس الذي ينظمه الاتحاد الدولي للسيارات: "أشعر بحماسة كبيرة للغاية، لكن قد يصعب علي توقع أي شيء لاسيما وأن هذا السباق يعدّ الأول من نوعه على الإطلاق من حيث الأماكن التي نقود فيها كما أن السيارات كلها جديدة وكذلك المنافسة ذاتها، ما يعني رفع مستوى الإثارة.// انتهى //17:41ت م0087