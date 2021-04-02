الخرطوم 20 شعبان 1442 هـ الموافق 02 إبريل 2021 م واستستضيف العاصة الكنغولية كينشاسا غدا اجتماعات سد النهضة الإثيوبي برعاية جمهورية الكونغو الديمقراطية، رئيسة الدورة الحالية للإتحاد الأفريقي.ويشارك السودان بوفد ترأسه وزيرة الخارجية الدكتورة مريم الصادق، ووزير الري والموارد المائية بروفسور ياسر عباس.وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان اليوم : إن المباحثات تهدف إلى تحديد منهجية التفاوض ومساراته والاتفاق عليها لضمان إجراء مفاوضات بناءة تتجاوز الجمود الذي لازم المفاوضات خلال الأشهر الماضية، خاصة مقترح السودان بضرورة الاستعانة بوساطة دولية رباعية تضم الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وتعمل تحت قيادة الاتحاد الأفريقي، لمساعدة الأطراف الثلاثة للتوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يخاطب مصالح ومخاوف كل الأطراف.// انتهى //18:35ت م0092