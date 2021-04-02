القدس المحتلة 20 شعبان 1442 هـ الموافق 02 إبريل 2021 م واسأدى 35 ألف مواطن فلسطيني اليوم صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، وسط انتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي على أبوابه.ونقلت مصادر محلية عن مسؤول العلاقات العامة والإعلام في الأقصى فراس الدبس : إن 35 ألف مصل أدوا الجمعة في رحاب "الأقصى".تجدر الإشارة الى أن قوات الاحتلال الإسرائيلية كانت قد نشرت حواجزها على مداخل الأقصى والبلدة القديمة، عقب توافد المصلين، ما تسبب باحتشادهم في المداخل والأزقة.// انتهى //18:35ت م0093