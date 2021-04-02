رام الله 20 شعبان 1442 هـ الموافق 02 إبريل 2021 م واسسجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية ،16 حالة وفاة و2248 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1709 حالات تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم ، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 89.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة إلى وجود 204 مرضى في غرف العناية المكثفة، بينهم 63 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في المستشفيات بالضفة الغربية 688 مريضا.// انتهى //18:41ت م0095