عام / فلسطين تسجل 2248 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الجمعة 1442/8/20 هـ الموافق 2021/04/02 م واس
رام الله 20 شعبان 1442 هـ الموافق 02 إبريل 2021 م واس
سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية ،16 حالة وفاة و2248 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1709 حالات تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم ، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 89.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة إلى وجود 204 مرضى في غرف العناية المكثفة، بينهم 63 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في المستشفيات بالضفة الغربية 688 مريضا.
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18:41ت م
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