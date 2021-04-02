مقديشو 20 شعبان 1442 هـ الموافق 02 إبريل 2021 م واسأعلنت السلطات الصومالية اليوم، اغتيال أحد ضباط جهاز مخابرات بونتلاند في إقليم مدغ.وقال قائد شرطة إقليم مودوغ العقيد مؤمن عبدي شري في تصريح صحفي : إنه تم اعتقال أحد المتورطين بقتل المسؤول الأمني مضيفًا أنهم ما زالوا يتعقبون آخرين شاركوا في جريمة الاغتيال.وتبنت حركة الشباب ذات الصلة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن تنفيذ عملية الاغتيال التي تعرض لها العقيد مؤمن عبدي شري ووقعت في الشطر الشمالي من مدينة غالكعيو الذي تديره محافظة بونتلاند.// انتهى //18:42ت م0096