الخرطوم 20شعبان 1442ه الموافق 2ابريل 2021واساستقبل رئيس جمهورية النيجر المنتخب محمد بازوم اليوم النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" الذي يزور العاصمة نيامي .وقدم المسؤول السوداني لرئيس النيجر التهاني بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت فبراير الماضي، مؤكداً على متانة العلاقات الأخوية المتطورة بين السودان والنيجر، وأهمية التنسيق المشترك بين البلدين في جميع المحافل .وأشار النائب إلى التطورات في السودان خاصة توقيع السلام مع حركات الكفاح المسلح وأشاد بالتحول الديموقراطي الذي انجزه شعب النيجر.من جانبه شكر رئيس النيجر محمد بازوم النائب الأول على تشريف حفل التنصيب مشيدا بمستوى التعاون والتنسيق بين بلاده والسودان مؤكداً أن علاقات الدولتين ستشهد تطورا خلال الفترة المقبلة .//انتهى //18:45ت م0099