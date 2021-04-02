الخرطوم 20 شعبان 1442 هـ الموافق 02 إبريل 2021 م واسالتقى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو " حميدتي " اليوم برئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي موسي فكي وذلك على هامش مشاركته اليوم، في حفل تنصيب رئيس النيجر محمد بازوم .وأشاد حميدتي خلال اللقاء بالدور الكبير الذي تلعبه مفوضية الإتحاد الأفريقي في معالجة كثير من القضايا التي تهم القارة الأفريقية وخاصة جهودها التي بذلتها بين أطراف التغيير في السودان .وقدم النائب الأول شرحا لرئيس مفوضية الاتحاد حول تطورات الأوضاع في السودان فيما يلي سير تنفيذ اتفاق السلام وتشكيل حكومة الفترة الانتقالية بمشاركة الحركات الموقعة، مشيراً إلى تشكيل قوات حماية المدنيين في دارفور بعد خروج بعثة اليوناميد.من جانبه أشاد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي بجهود الحكومة في تحقيق الاستقرار في البلاد، مؤكداً مساندة ودعم الاتحاد الأفريقي لجميع الخطوات التي تتعلق بتنفيذ اتفاق السلام إلى جانب الجهود التي تهدف لإلحاق غير الموقعين.//انتهي //18:50ت م0101