مقديشو 20 شعبان 1442 هـ الموافق 02 إبريل 2021 م واسأعلنت السلطات الصومالية اليوم، القبض على 4 إرهابيين، وحجز كمية من المتفجرات التي كانوا يجهزونها لإلحاق الضرر ضد المدنيين في مدينة أفغوي في محافظة شبيلي السفلى.وأوضح المتحدث باسم الشرطة العقيد صادق آدم دوديشو في تصريحات اليوم، أن عملية القبض تأتي في إطار حملة اعتقالات ومداهمات نفذتها قوات الشرطة.وأضافت أن قوات الشرطة تمكنت أيضًا من ضبط كميات كبيرة من المتفجرات مخبأة داخل أحد المنازل بمدينة أفغوي.// انتهى //19:09ت م0103