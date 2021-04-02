الدمام 20 شعبان 1442 هـ الموافق 02 أبريل 2021 م واسنفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية ممثلاً بوحدة الثروة السمكية بمحافظة الجبيل أمس , حملة تفتيشية لحماية المصائد البحرية من الشباك الممنوعة في وسط البحر.وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري أن الحملات التفتيشية والرقابية التي تقوم بها الفرق المتخصصة لحماية المصائد البحرية بالمنطقة مستمرة في عملها طوال العام من أجل المحافظة على الثروات الطبيعية، مشيراً إلى عمل الفرع مع الجهات الحكومية والأهلية وحتى التعليمية على تنمية الثروات البحرية والمحافظة على المخزون السمكي.وأبان أن الحملة التفتيشية أسفرت عن ضبط ومصادرة عدد (8) قطع من شباك النايلون الممنوعة من إحدى قوارب الصيد في عرض البحر، ورصد (كوفية أسماك) مخالفة في عمق البحر وتمكن فريق العمل من المراقبين من إخراجها.ودعا المهندس المطيري الجميع إلى التقيد باستخدام وسائل الصيد المسموح بها وحث العمالة التابعة لهم على التقيد بأنظمة الثروة السمكية، والإبلاغ عن أي ملاحظة متعلقة باستخدام وسائل صيد ممنوعة من قبل أي مخالف.// انتهى //19:42ت م0108