رفحاء 20 شعبان 1442 هـ الموافق 02 إبريل 2021 م واسنظمت جمعية البر الخيرية بمركز روضة الهباس، بالحدود الشمالية، ممثلة بمركز خدمة المجتمع بالجمعية أمس، دورة تدربية بعنوان "التخصص الجامعي"-عن بعد- ضمن مشروع غراس التعليمي في نسخته العاشره.وتهدف الدورة إلى تعريف الطلاب في المرحلة الثانوية والسنة التحضيرية لمساعدتهم على اختيار التخصص الجامعي المناسب لميولهم وقدراتهم، من خلال تقدم حلول علمية صحيحة لمعرفة التخصصات الدراسية المناسبة.وأوضح مركز خدمة المجتمع أن الدورة تناولت المبادئ الأساسية لاختيار التخصص في عدة محاور منها مفهوم التخصص وتحديده، والأدوات المساعدة في التخصص، ومجالات الدراسة بعد التخرج من الثانوية، وحاجة سوق العمل.// انتهى //20:19ت م0110