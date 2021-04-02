الكويت 20 شعبان 1442 هـ الموافق 02 إبريل 2021 م واسسجلت الكويت 1233 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 234754، فيما سجلت 8 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة حتى الآن 1327.وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في تصريح صحفي أنه سجلت 1384 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 219257.// انتهى //20:27ت م0112