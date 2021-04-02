إسلام آباد 20 شعبان 1442 هـ الموافق 2 إبريل 2021 م واسالتقى معالي وزير التغير المناخي المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني ملك أمين أسلم اليوم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وأشاد معالي الوزير ملك أمين أسلم بمبادرتي "السعودية الخضراء" و "الشرق الأوسط الأخضر" التي أعلن عنها سمو ولي العهد - حفظه الله -، ووصفها بالمهمة للمحافظة على البيئة.// انتهى //20:33ت م0116