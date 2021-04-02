عام / "وادي نمار" يشع "بنور الرياض"
الجمعة 1442/8/20 هـ الموافق 2021/04/02 م واس
الرياض 20 شعبان 1442 هـ الموافق 02 إبريل 2021 م واس
تزينت جنبات "وادي نمار" بعدد من الأعمال الفنية، إلى جانب تسليط الأضواء على المناظر الطبيعية، وانعكاس الإنارة على الوادي الذي يبلغ طوله أكثر من 2 كلم.
وشاركت الفنانة ألكساندرا بعمل " الشفق القطبي الشمالي " الذي يمتد 100 متر، وتُرجِمَ العمل بطريقة معينة للتوصل إلى مايشبه الستارة الضوئية، تمامًا مثل الشفق القطبي الشمالي الحقيقي.
ويتميز عمل " ثقب الوهم " لأستديو UXU بنمط هندسي، حيث يبدو وكأن الضوء يتحوّل إلى ماء، ويتدفق بعدها نحو ثقب أسود غير معروف.
// انتهى //
20:54ت م
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