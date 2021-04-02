مرات 20 شعبان 1442 هـ الموافق 02 إبريل 2021 م واستوّج محافظ مرات أحمد بن سعود الحمين اليوم، الفائزين بالمراكز الأولى في سباق الدراجات الهوائية في نسخته الثانية، الذي نظمته لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة مرات، بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي للدراجات بعنوان "شكرًا أبطال الحد الجنوبي" لفئتي المحترفين والهواة.وحصد المركز الأول في السباق لفئة المحترفين الذي بلغت مسافته 30 كيلو متراً الدرّاج ناصر البراهيم، وحلّ في المركز الثاني مرتضى أحمد، وجاء ثالثاً علي السليمي، وفي المركز الرابع حمزة الحليلي، والخامس علي سلمان.كما حصل على المركز الأول لفئة الهواة الدراج عبدالله سعيد، وحلّ ثانياً بدر العتيبي، وثالثاً أحمد الحسين، وفي المركز الرابع رولاند رزق، والخامس ميشيل تور.وكرّم الحمين المشاركين من الجهات الحكومية والعسكرية التي كان لها دور كبير في تنظيم حركة السير وانسيابيته، والاهتمام بسلامة المتسابقين طيلة السباق، كما كرّم الداعمين من القطاعات الأهلية بالمحافظة.// انتهى //20:54ت م0120