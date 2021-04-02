ينبع 20 شعبان 1442 هـ الموافق 02 إبريل 2021 م واسأنهى قسم التدريب والابتعاث بتعليم ينبع تدريب 1819 معلمة في المرحلة الأولى من جميع مراحل وتخصصات التعليم (الحكومي، والأهلي، والعالمي) وجرى منحهن شهادة مدرب معتمد مقيم في مسابقة مدرستي تبرمج، وذلك بهدف تأهيلهن للمشاركة في المستوى الإبداعي العام القادم.وأوضحت رئيسة قسم التدريب والابتعاث عفاف ساعاتي أن إدارة التعليم في محافظة ينبع، تواصل برامجها التدريبية التي تستهدف 2000 معلمة كمدربات مقيمات معتمدات في المدارس لمسابقة "مدرستي تبرمج"، مبينة أن قسم التدريب والابتعاث بتعليم ينبع أتاح تدريب الفاقد من جميع مراحل التعليم، للتسجيل في البرنامج التدريبي المنفذ بعد غد الأحد عبر بوابة الترشح في نظام المنجز.وأشادت ساعاتي بدور قائدة المدرسة في التنسيق لضمان تكريم المعلمات حسب دليل معايير التكريم، وبما ينسجم مع سير العملية التعليمية وضمان تحقيق الأهداف التي رسمتها وزارة التعليم لهذه المسابقة. والأثر الإيجابي الذي ستحققه مسابقة مدرستي تبرمج من إتاحة الفرصة للدخول في المنظومة العالمية المعرفية؛ لتحقيق أهداف التنمية الوطنيّة المستدامة.// انتهى //21:14ت م0122