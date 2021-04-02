جدة 20 شعبان 1442 هـ الموافق 02 إبريل 2021 م واسشاركت منظمة التعاون الإسلامي بوفد رفيع المستوى في حفل تنصيب فخامة الرئيس محمد بازوم رئيسا لجمهورية النيجر، الذي أقيم في العاصمة نيامي اليوم 2 ابريل 2021.وأثنى معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين على عملية الانتقال السلمي للسلطة من الرئيس السابق ايسوفو محمدو إلى الرئيس بازوم، معرباً عن أمله في أن تؤدي هذه الخطوة إلى المزيد من الازدهار والتنمية والاستقرار لجمهورية النيجر.وأعرب معاليه عن تمنياته بالتوفيق والسداد للرئيس المنتخب في مهمته الجديدة، مشيداً في الوقت ذاته بالجهود التي بذلها الرئيس السابق خلال فترة ولايته.// انتهى //22:14ت م0135