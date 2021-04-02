القاهرة 20 شعبان 1442 هـ الموافق 2 إبريل 2021 م واستعادل فريق الإنتاج الحربي مع مضيفه وادي دجلة بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب "الأهلي وي السلام" ضمن منافسات الجولة ال- ١٧ من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.منح التعادل كل فريق نقطة وحيدة، ليرتفع رصيد وادي دجلة إلى ١٣ نقطة، في المركز السادس عشر بجدول الدوري، كما ارتفع رصيد الإنتاج الحربي إلى ١١ نقطة ولكنه ظل في المركز الثامن عشر والأخير بجدول المسابقة.// انتهى //22:21ت م0137