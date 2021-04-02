القاهرة 20 شعبان 1442 هـ الموافق 2 إبريل 2021 م واستنطلق غداً في القاهرة بطولة كأس العالم للناشئين والشباب للسلاح "مصر 2021"، بمشاركة 80 دولة وبحضور رؤساء الاتحادات الوطنية للسلاح بالدول المشاركة.وتقام البطولة التى تستمر حتى 11 إبريل الحالى بنظام "الفقاعة الطبية" التى تطبق فى البطولة للحماية من فيروس كورونا ونظام المسابقة.ومن المقرر أن يستضيف مجمع الصالات المغطاة بإستاد القاهرة الدولي جميع منافسات وفعاليات البطولة وذلك على الأربع صالات 1 ، 2 ، 3 ، 4 بإستاد القاهرة الدولى، ويصل إجمالي عدد المشاركين إلى 1079 لاعبا ولاعبة بالإضافة إلى أكثر من 500 مدرب وإداري للشباب والناشئين المشاركين.// انتهى //22:24ت م0139