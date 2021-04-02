ينبع 20 شعبان 1442 هـ الموافق 02 إبريل 2021 م واسنظم مكتب تعليم شمال ينبع أمس, عن بعد حفل تكريم الفائزات في مسابقتي "سطور رقمية والمعلم الرقمي"، بحضور مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي والمساعدة للشؤون التعليمية أديبة بنت حميدي الفايدي وعدد من منسوبات التعليم والطالبات وأولياء الأمور.وأكد العطوي في كلمتهِ, أهمية مثل هذه المسابقات ودورها في مواكبة التعليم الرقمي، وتطوير أداء المعلمين والطلبة، ودعم العملية التعليمية والتربوية، مشيداً بجهود فريق العمل، والمدارس المشاركة وأولياء الأمور.من جهتها أشارت مديرة مكتب تعليم شمال ينبع نوف بنت اصر القحطاني، إلى أن التحفيز والتشجيع من أساسيات نجاح العملية التعليمية، وهو مايسعى إليه مكتب التعليم من خلال إطلاق عدد من المسابقات الرقمية التي تتناسب مع التعليم عن بعد، وتقديم قيمة تنافسية عالية، والتشجيع على الابتكار الذي يحقق بدورهِ النمو والتطور المستمر وإحداث التغيير .ثم توالت فقرات الحفل بإعلان النتائج وتكريم الطالبات الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى للصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي في مسابقة "سطور رقمية"، والحاصلات على المراكز الأولى ووسام التميز، والحاصلات على شهادات التميز والمشاركات، في مسابقة " المعلم الرقمي".// انتهى //22:31ت م0140