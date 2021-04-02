بريدة 20 شعبان 1442 هـ الموافق 02 إبريل 2021 م واساختتمت برامج الأسبوع الثاني من المرحلة السادسة، أمس، ضمن برنامج التدريب المجتمعي "أتقن" بمنطقة القصيم, بتنفيذ أربعة برامج تدريبية عن بعد في مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر التي شارك فيها 76 متدرباً، بمعدل 64 ساعة تدريبية.وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بالقصيم محمد بن صالح المذن أن البرنامج سوف يستمر تنفيذه خلال الأسبوع القادم، لتبدأ برامج الأسبوع الثالث والأخير يوم الأحد ١٤٤٢/٨/٢٢هـ لمدة أربعة أيام بالفترة المسائي، في مجالات مهارات حساب قيمة الضريبة المضافة، ومقدمة في أمن المعلومات "الأمن السيبراني"، وشبكات الحاسب السلكية واللاسلكية، وإدارة الفعاليات والمناسبات, بالإضافة إلى الاختراق المعلوماتي ومكافحة الجرائم الإلكترونية.وأكد أن التسجيل والقبول في البرنامج للأسبوع الثالث والأخير مستمر عبر البوابة الإلكترونية ctc.tvtc.gov.sa.// انتهى //00:01ت م0145