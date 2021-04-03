واشنطن 21 شعبان 1442 هـ الموافق 3 إبريل 2021 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، ارتفاعاً أمس عند إغلاق جلسات التداول.فقد ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 46.98 نقطة، أو 1.18 في المئة ليغلق عند 4019.87 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 1.76 نقطة، أو 233.24 في المئة، إلى 13480.11 نقطة.كما سجل المؤشر داو جونز الصناعي عند الإغلاق ارتفاعاً بلغ 171.66 نقطة، أو 0.52 في المئة، إلى 33153.21 نقطة.// انتهى //01:17ت م0005