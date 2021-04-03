عام / الهند تسجل 89129 إصابة جديدة بكورونا و714 وفاة
السبت 1442/8/21 هـ الموافق 2021/04/03 م واس
نيودلهي 21 شعبان 1442 هـ الموافق 03 إبريل 2021 م واس
سجلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية 89129 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و 714 وفاة.
وأوضحت وزارة الصحة الهندية أن إجمالي عدد المصابين ارتفع إلى 12 مليونًا و392 ألفًا و260 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة 164 ألفًا و110 وفيات، مشيرة إلى تماثل 44202 حالة للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 11 مليونًا و569 ألفًا و241 حالة.
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08:18ت م
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