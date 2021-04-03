عام / سمو ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية السنغال بذكرى استقلال بلاده
السبت 1442/8/21 هـ الموافق 2021/04/03 م واس
الرياض 21 شعبان 1442 هـ الموافق 03 إبريل 2021 م واس
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة ، لفخامة الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده .
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية السنغال الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
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