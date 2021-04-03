القاهرة 21 شعبان 1442 هـ الموافق 03 إبريل 2021 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة بشرق القاهرة، وتشديده على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال بالمواصفات الفنية والهندسية العالية.وأخبرت عن مواصلة الجيش السوداني بناء منشآت حيوية في مناطق الفشقة الكبرى والفشقة الصغرى الواقعة على الحدود مع إثيوبيا في سباق مع موسم الأمطار التي تؤدي هطولها الكثيف فيهما إلى قطع الطرق والإمداد.وسلطت صحف السبت الضوء على تأكيد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك قدرة بلاده على حماية المدنيين بإقليم درافور وجاهزية قواتها لملء الفراغ الذي خلفه خروج قوات "اليوناميد".ونشرت إعلان حكومة الوحدة الوطنية الليبية إلغاء كل القرارات والإجراءات الصادرة عن حكومتي الوفاق والمؤقتة والجهات التابعة لهما الصادرة بعد 10 مارس تاريخ حصولها على الثقة من البرلمان.وتناقلت صحف مصر تأكيد مندوب فيتنام لدى الأمم المتحدة دانج دين قوي أن مجلس الأمن سيعقد جلسات حول سوريا واليمن والتسوية في الشرق الأوسط خلال الشهر الجاري.// انتهى //10:10ت م0020