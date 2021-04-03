الخرطوم 21 شعبان 1442 هـ الموافق 03 إبريل 2021 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، إشادة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو خلال لقائه أمس في النيجر رئيس المجلس الأعلى للدولة بليبيا خالد عمار المشري، بجهود الأطراف الليبية في سبيل تحقيق الاستقرار في بلادهم، مؤكداً دعم السودان للخطوات التي تهدف إلى تجاوز التحديات الراهنة والعبور بالبلاد إلى رحاب الأمن والاستقرار.وأبرزت صحف الخرطوم تأكيد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي دعمه ومساندته لجميع خطوات تنفيذ اتفاق السلام في السودان والجهود التي تهدف لإلحاق غير الموقعين عليه.وأخبرت عن مشاركة السودان في اجتماعات سد النهضة الإثيوبي التي تعقد اليوم في العاصمة الكنغولية كينشاسا برعاية جمهورية الكونغو الديمقراطية، رئيسة الدورة الحالية للإتحاد الإفريقي وبوفد ترأسه وزيرة الخارجية الدكتورة مريم الصادق، ووزير الري والموارد المائية بروفيسور ياسر عباس.ولفتت صحف السبت الانتباه إلى إحباط الجيش السوداني أمس تهريب عشرات المهاجرين الإثيوبيين عبر الحدود إلى العاصمة الخرطوم، بينما لقي سوداني حتفه جراء انفجار عبوة ناسفة على الشريط الحدودي.وأولت اهتمامًا بانتقادات اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير الائتلاف الحاكم في السودان جراء الزيادات الجديدة التي فرضتها الحكومة السودانية على أسعار الوقود والضرائب الجمركية.// انتهى //10:15ت م0021