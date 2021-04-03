القاهرة 21 شعبان 1442 هـ الموافق 03 إبريل 2021 م واسبلغت المكاسب التي حققتها البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 4 مليارات جنيه ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6ر655 مليار جنيه.وتباين أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي "إيجي اكس 30" بنسبة 2.81% ليبلغ مستوى 10564 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" بنسبة 9.28% مسجلاً 2013 نقطة، بينما صعد مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقًا بنحو 6.25% لينهي التعاملات عند مستوى 2963 نقطة.وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى استقرار قيم التداول لتبلغ 9ر15 مليار جنيه من خلال تداول 8ر2 مليار ورقة منفذة على 186 ألف عملية.// انتهى //10:34ت م0022