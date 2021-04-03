بغداد 21 شعبان 1442 هـ الموافق 03 إبريل 2021 م واستناولت الصحف العراقية الصادرة اليوم مجددًا النتائج التي حققتها الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى الرياض، عادّةً الزيارة تدشينًا لمرحلة جديدة في العلاقات الأخوية والتعاون الشامل بين العراق والمملكة العربية السعودية.وركزت على اتفاق البلدين الشقيقين خلال الزيارة على إنجاز الربط الكهربائي بين البلدين الشقيقين وتأسيس صندوق مشترك خاص بالاستثمارات، منوهة بالبيان المشترك الذي صدر في ختام الزيارة والذي أكد على الروابط والوشائج الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.وتطرقت صحف بغداد إلى الجولة الجديدة من الحوار الإستراتيجي المزمع إجراؤه بين العراق والولايات المتحدة في السابع من الشهر الحالي، والذي يشمل محاور اقتصادية وسياسية وأمنية، مؤكدًة ضرورة استثمار هذه الجولة لطرح الفقرات التي يحتاج إليها العراق، وعرض رؤيته الوطنية للمشكلات الإقليميَّة.وعرجت على الموقف الوبائي الناجم عن تفشي جائحة كورونا، مشيرة إلى إطلاق الجهات العراقية الصحية المختصة حملة التطعيم ضد الفيروس.// انتهى //10:35ت م0023