رام الله 21 شعبان 1442 هـ الموافق 03 إبريل 2021 م واسواصلت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تغطية أخبار فيروس كورونا، إذ سجلت وزارة الصحة الفلسطينية 2248 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما توفي 16، بينما تشافي 1709 حالات، في جميع المحافظات الفلسطينية.وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، إذ قامت قوات الاحتلال بإصابة عدد من الفلسطينيين جراء قمع المسيرات الأسبوعية المنددة بالاستيطان وجدار الفصل العنصري، فيما شهدت القدس تضييقات من الاحتلال على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الجمعة.وأولت صحف السبت اهتمامًا بمطالبة وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه جريمة هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية.وأوردت خبر تأدية 35 ألف فلسطيني صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، وسط انتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي على أبوابه.وألقت صحف فلسطين الضوء على أقوال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة ألغت عقوبات فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية.// انتهى //10:42ت م0024