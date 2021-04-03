الرباط 21 شعبان 1442 هـ الموافق 03 إبريل 2021 م واستطرقت الصحف المغربية الصادرة اليوم، إلى القرارات التي اتخذتها أمس لجنة اليقظة الاقتصادية بالمغرب والمتعلقة بتمديد إجراءات دعم الدولة للقطاعات المتضررة من جائحة كورونا، منها السياحة والمطاعم وقطاعي الإعلام والثقافة.واهتمت بأعمال المؤتمر الوزاري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، المنعقد بشكل افتراضي، بهدف التفكير في بلورة خارطة طريق للانتعاش الاقتصادي، لما بعد كوفيد 19 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وتناقلت صحف الرباط إعلان إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنها تعتبر الضفة الغربية أرضًا محتلة من قبل إسرائيل، وتدعو إلى استئناف مفاوضات السلام بالشرق الأوسط، في مؤشر على اختلاف نظرتها للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي عن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.وأخبرت عن إدانة مجلس الأمن الدولي الشديدة، لعمليات قتل مئات المدنيين في بورما، بينهم أطفال ونساء، واستخدام العنف ضد متظاهرين سلميين.وتناولت صحف السبت نفي روسيا على لسان نائب وزير الخارجية اندريه رودينكو، مزاعم بشأن نشوب أي نزاع عسكري مع اوكرانيا.وتابعت وضع وباء كورونا عبر العالم، لافتة النظر إلى تزايد عدد الإصابات والوفيات في عدد من البلدان، في ظل الموجة الثالثة من الوباء، مشيرة إلى أن شبح الإغلاق وفرض القيود الصارمة، يعود من جديد بسبب الموجات الجديدة من العدوى.// انتهى //11:10ت م0026