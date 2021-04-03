نواكشوط 21 شعبان 1442 هـ الموافق 03 إبريل 2021 م واسضمن التعاون المشترك مع اتحاد وكالات الأنباء العربية " فانا " نقدم لكم النشرة الثقافية للوكالة الموريتانية للأنباء " وما "." المواطن والقيم الثقافية" شعار النسخة الأولى من أيام المواطنة.انطلقت في السابع والعشرين من مارس الماضي في ساحة الاستقلال بمدينة ألاك فعاليات النسخة الأولى من أيام المواطنة، المنظمة تحت إشراف معالي وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان السيد المرابط ولد بناهي، وشملت فعاليات الأيام ندوات وحوارات ثقافية وفكرية تتناول ترسيخ قيم المواطنة والتعايش السلمي، وتأهيل العنصر البشري على الولاء للوطن ودور ولاية لبراكنة في تأسيس الجمهورية بالإضافة إلى مسابقات في الألعاب التقليدية والوجبات الغذائية وسهرات فنية .وأوضح معالي الوزير البناهي في كلمة له بهذه المناسبة أن المواطنة تلعب دوراً أساسياً في ترسيخ مفهوم الدولة والابتعاد عن المفاهيم الضيقة، التي تجر إلى الشحناء والبغضاء وتهدد السلم الأهلي الذي هو حجر الزاوية في بناء الدول .وقا: " إن الشعب الموريتاني بمختلف مكوناته ظل شعباً موحداً متمسكاً بقيمه وأصالته النابعة من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، قبل قيام الدولة الحديثة " .وأبرز عمدة بلدية ألاك محمد ولد أحمد الشلل أهمية هذه الأيام المنظمة من طرف البلدية إدراكاً منها لأهمية الحوار والمواطنة والسلم الأهلي في تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة .وتميزت الفعاليات بمداخلات أدبية وفنية ورقصات فلكلورية واسكتشات، أدتها فرق من مختلف مقاطعات الولاية .- بيت الشعر في نواكشوط يفتتح مهرجانه السنوي للشعر العربيفيما انطلقت مؤخراً بقصر المؤتمرات في نواكشوط فعاليات الدورة السادسة من مهرجان نواكشوط للشعر العربي، المنظم بالتعاون بين بيت الشعر في نواكشوط وإمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة .وشهد اليوم الأول من المهرجان السنوي -الذي دامت فعالياته ثلاثة أيام- عرض فلم وثائقي عن نشاطات بيت الشعر بنواكشوط خلال السنة الماضية، إلى جانب تكريم بعض الشعراء، كما شهدت هذه الدورة مشاركة بعض الشعراء من دولة السنغال ومالي والنيجر .وفي كلمته الافتتاحية باسم معالي وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان أكد مدير العمل الثقافي بوزارة الثقافة أوليد الناس ولد هنون العناية التي يحتلها الشعر والثقافة في برامج الدولة ، مشيداً بما توليه دائرة الثقافة في إمارة الشارقة من اهتمام بالثقافة بمختلف أصنافها .بدوره أوضح رئيس بيت الشعر بنواكشوط عبد الله ولد السيد أن الجائحة الأخيرة أكدت قناعتهم بأهمية مشروعهم الثقافي الرامي إلى بناء الإنسان، مبرزاً أهمية بيوت الشعر التي أطلقها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة للنهوض بالشعر واللغة العربية .وأضاف: " إن بيت الشعر ما كان له أن ينفذ برامجه الأسبوعية والشهرية والسنوية، وأن يطبع الدواوين والكتب لولا الدعم السخي من دائرة الثقافة بحكومة الشارقة، مبيناً أن الاحتضان الرسمي والشعبي من لدن السلطات الجهوية والعمومية شجعهم على تحمل هذه الأمانة، التي جعلت من بيت الشعر منبراً لجميع المبدعين .من جانبه أشار رئيس دائرة الثقافة بحكومة الشارقة عبد الله محمد سالم لعويسي في كلمة مصورة إلى أن هذه المناسبة تجسد مشهداً مهماً من مشاهد التعاون البناء برعاية قيادتي البلدين، مضيفاً أنهم الآن على عتبة عقد جديد من التعاون الثقافي، مستحضراً أبرز تلك المحطات والوقائع في هذا المجال .من جهته بيّن نائب رئيس جهة نواكشوط شيخان ولد كواد أن الهدف من دعم مثل هذا النوع من النشاطات بالنسبة لجهته هو تنمية الثقافة وإشاعتها بشكل عام والشعر منها بشكل خاص، داعياً إلى دعم ومساندة الشاعر الموريتاني، الذي يشارك حالياً في مسابقة أمير الشعراء .ـ " اللغة العربية بين الماضي والحاضر : رقمنة اللغة نموذجاً "نظم نادي الفصحى بالرابطة الثقافية لطلاب المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية الجمعة 05 مارس في نواكشوط ندوة ثقافية بمناسبة تخليد اليوم العربي للغة العربية، تحت عنوان "اللغة العربية بين الماضي والحاضر: رقمنة اللغة نموذجاً ".وتضمنت الندوة -التي تدخل في إطار حصد اللغة العربية للمركز الرابع في البحث على الإنترنت- إلقاءات شعرية ومحاضرة عن اللغة العربية ودورها، قدمها رئيس رابطة أدباء وكتّاب موريتانيا محمدو أحظانا .وبيّن المدير العام للمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية الحسن ولد أعمر بلول لدى إشرافه على افتتاح الندوة بمباني المعهد أن موضوع اللغة العربية يحتاج جهود الجميع، كما شكر الرابطة على تنظيم هذه الندوة.وأضاف أن فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني قدم برنامجاً متكاملاً لإعادة بناء الدولة، وأن الحكومة تعمل على إنجاح هذا البرنامج، مشيراً إلى أن إنتاج العلم أصبح عن طريق التكنولوجيا المعاصرة، مبيناً أن مجال البحوث أصبح يُنتَج عن طريق عدة لغات أخرى .بدوره قال رئيس نادي الفصحى أحمد ولد الوالد: إن الرابطة دأبت على تنظيم هذه الندوة كل سنة، في إطار الاحتفالات بمناسبة يوم اللغة العربية ." المحظرة الشنقيطية والرسالة العالمية " شعار النسخة الأولى من موسمها الثقافيأشرف والي إنشيري صال صيدو الحسن في 27 مارس الماضي على انطلاقة النسخة الأولى من الموسم الثقافي لجامعة المحظرة الشنقيطية الكبرى في أكجوجت، المنظمة تحت عنوان "المحظرة الشنقيطية والرسالة العالمية ".وأكد المدير العام للجامعة الدكتور محمد تقي الله ولد الطالب جدو أن هذا الموسم الثقافي سيدوم 40 يوماً تتخللها محاضرات تقدمها كوكبة من الأساتذة، كما ستشهد تنظيم مسابقات علمية وترفيهية لصالح طلاب الجامعة ، موضحاً أن هذه النسخة ستتضمن عملية الإحياء الرمضانية .// انتهى //11:52ت م0027