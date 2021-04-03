تونس 21 شعبان 1442 هـ الموافق 03 إبريل 2021 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، بالعلاقات التونسية الموريتانية في ظل زيارة وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إلى تونس، ومحادثاته مع الرئيس التونسي قيس سعيد، ووزير الخارجية عثمان الجرندي، حيث تناولت الزيارة علاقات التعاون والشراكة بين البلدين وسبل تنويعها خدمة للمصلحة المشتركة للشعبين، إلى جانب بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.ونقلت تأكيد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، أن وضعية المالية العمومية في البلاد صعبة جدًا، وأن الحكومة بصدد العمل على دعم الموارد والحوار مع المانحين الدوليين وإرساء الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الضرورية.وأخبرت صحف السبت في الشأن الليبي، عن مباشرة حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في إصلاح وهيكلة وتوحيد مؤسسات الدولة والوزارات.وتطرقت إلى توقيع الجزائر وموريتانيا على مذكرة تفاهم لإنشاء اللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-الموريتانية بهدف تعزيز علاقات الأخوة والجوار والتعاون المتميزة القائمة بين البلدين.وأوردت صحف تونس تحذير البنك الدولي من تضخم الدين العام لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليبلغ 54% من إجمالي ناتجها المحلي هذا العام مقابل 46% في عام 2019 بسبب تداعيات فيروس كورونا.// انتهى //12:35ت م0029