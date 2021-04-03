الجزائر 21 شعبان 1442 هـ الموافق 03 إبريل 2021 م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم مشاركة رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد في مراسم تنصيب رئيس دولة النيجر الجديد محمد بازوم في نيامي، مشيرة إلى أن جراد سلم رسالة خطية من الرئيس عبد المجيد تبون للرئيس بازوم الذي استقبله بعد أدائه اليمين الدستورية، جدد له فيها دعم الجزائر للنيجر حكومة وشعبًا خدمة للاستقرار في المنطقة.واهتمت بالمناورات العسكرية التي أشرف عليها رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق سعيد شنقريحة أمس بمحافظة تمنراست، لافتة النظر إلى تأكيد الفريق شنقريحة في نهاية المناورات على أن تنمية الخبرة القتالية هي غاية عملياتية لا سبيل إلى تحقيقها إلا من خلال العمل الميداني والمناورات.وتناقلت تأكيد وزير الصحة والسكان الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد، أن استعمال اللقاح المضاد لفيروس كورونا، سيكون بوتيرة أسرع خلال شهر أبريل الجاري بعد اقتناء 920 ألف جرعة من اللقاح من المخابر الروسية ومخابر أخرى، مرجعًا تأخر حملة التطعيم إلى محدودية كميات اللقاحات التي اقتنتها الجزائر منذ شهر يناير الماضي.وتطرقت صحف الجزائر إلى تأكيد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن اعتقاده بأن الانتخابات الليبية المقررة في 24 ديسمبر المقبل، يجب أن تجرى بطريقة ترضي جميع القوى السياسية.// انتهى //12:40ت م0031