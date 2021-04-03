باماكو 21 شعبان 1442 هـ الموافق 03 إبريل 2021 م واسقتل 4 جنود من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي، وأصيب 19 آخرون بجروح ، إثر هجوم مسلح استهدف معسكرهم بمدينة أغلهوك، بمنطقة كيدال شمال مالي.وأفاد بيان صادر عن البعثة الأممية في مالي "مينوسما" أن المهاجمين تكبدوا خسائر فادحة، وتركوا عددًا من ضحاياهم القتلى في موقع الهجوم، مشيرًا إلى أنه تم إرسال طائرات مروحية إلى موقع الهجوم لإجلاء الجرحى من المعسكر الذي يضم في الغالب جنود حفظ سلام تشاديين.// انتهى //12:41ت م0032