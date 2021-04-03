إسلام آباد 21 شعبان 1442 هـ الموافق 03 إبريل 2021 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تلقي الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي برقيتين من قيادة المملكة العربية السعودية للاطمئنان على صحته، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.وتناقلت تصريحات وزير التغير المناخي المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني ملك أمين أسلم الذي أشاد بمبادرتي "السعودية الخضراء" و "الشرق الأوسط الأخضر" ووصفها بالمهمة للمحافظة على البيئة.واهتمت صحف السبت بمطالبة باكستان من الهند بالتعاون لخلق بيئة مناسبة لبدء حوار السلام وتخفيف التوتر.وأشارت إلى توقيع باكستان وأفغانستان على بروتوكول لتمديد اتفاقية تجارة الترانزيت بين البلدين، لضمان الاستمرار السلس للتجارة الثنائية والتجارة العابرة للحدود.وتناقلت صحف باكستان إعلان وزارة الصحة الأفغانية تسجيل 11 حالة إصابة على الأقل بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد خلال الأسابيع الماضية.// انتهى //12:42ت م0033