كانبيرا 21 شعبان 1442 هـ الموافق 03 إبريل 2021 م واسسجّل الاقتصاد الأسترالي فائضًا تجاريًا قدره 7.529 مليار دولار أسترالي خلال شهر فبراير الماضي.وأفاد بيان صادر عن مكتب الإحصاءات الأسترالي أن صادرات السلع والخدمات انخفضت بمقدار 526 مليون دولار أسترالي، لتصل إلى 38.926 مليار دولار أسترالي، بينما ارتفعت واردات السلع والخدمات بمقدار 1.563 مليار دولار أسترالي، لتصل إلى 31.398 مليار دولار أسترالي.// انتهى //12:55ت م0035