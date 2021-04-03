المنامة 21 شعبان 1442 هـ الموافق 03 إبريل 2021 م واسأدانت مملكة البحرين الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مدينة أغلهوك بجمهورية مالي، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من جنود البعثة.وأعربت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها عن خالص التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مجددةً موقف مملكة البحرين الثابت والرافض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب، والداعي إلى تضافر الجهود الدولية من أجل القضاء على الإرهاب وكل من يدعمه أو يموله.// انتهى //12:57ت م0036