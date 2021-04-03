العلا 21 شعبان 1442 هـ الموافق 03 إبريل 2021 م واسجهزت اللجنة المنظمة لسباق السيارات الكهربائية بمحافظة العلا اكستريم في نسخته الأولى مركزاً إعلامياً متكاملاً، لتمكين ممثلي وسائل الإعلام من تغطية فعاليات السباق وانطلق المراحل التأهيلية، ومتابعتها بشكل مباشر، وبثّ الأخبار والتقارير بشكل متزامن وعبر تقارير نشرات إخبارية عن السباق.ويتيح المركز الإعلامي بثّ مراحل وفعاليات السباق التي انطلقت اليوم مباشرة إلى180‪ دولة عبر 90 قناة فضائية رياضية وإخبارية محلية وعربية ودولية من دول الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية وامريكا اللاتينية وإفريقيا.ويحوي المركز الإعلامي شاشات عرض تنقل السباق مباشرة عبر تجهيزات تقنية متقدمة للبثً الفضائي تم تهيئتها.// انتهى //13:23ت م0039