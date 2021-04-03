الخوخة 21 شعبان 1442 هـ الموافق 03 إبريل 2021 م واسقدمت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خدماتها العلاجية لـ 8,964 مستفيدًا ، وذلك خلال المدة من 18 إلى 24 مارس 2021م. حيث راجع عيادة الباطنية 1.657 فردا ، وقسم الطوارئ 1.107 مراجعين، كما قدمت العيادة الوبائية خدماتها لـ 366 مستفيدا، وعيادة التغذية العلاجية 109 أفراد، وعيادة التحصين لـ48 شخصا، فيما راجع عيادة الصحة الإنجابية 338 مستفيدا، وقسم علاج الإصابات 344 شخصا، والإحالة الطبية 3 مستفيدين، ولقسم التوعية والتثقيف 494 فردا، وعيادة الأطفال 244 فردا.كما أجرى الفحص المخبري لـ 2.986مريضا ، وراجع الصيدلية 2.497 مراجعا، وقسم الرعاية الصحية 1.460 شخصا، وقسم التنويم 13 شخصا، فيما قدمت عيادة تخطيط القلب خدماتها لـ 9 حالات، وقسم نقل الدم لـ17 حالة، وراجع قسم التوليد 15 مراجعا.//انتهى//15:21ت م0050