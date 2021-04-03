الرياض 21 شعبان 1442 هـ الموافق 03 إبريل 2021 م واستنطلق غداً بطولة كأس نخبة الكرة الطائرة في نسختها الـ 22 على صالة وزارة الرياضة بالرياض بمشاركة أربعة فرق ( الهلال والأهلي والاتحاد والترجي ‬) .وتُقام البطولة خلال الفترة من 4 ـ 7 أبريل الجاري بنظام الدوري من دور واحد وستقام في اليوم الأول ( الأحد ) مباراتان الأول تجمع الأهلي والاتحاد عند الـ45 : 3 مساءً يليه عند الـ 30 : 6 مساءً لقاء الهلال والترجي, وفي اليوم الثاني ( الاثنين ) يلتقي أولاً الترجي والأهلي ثم لقاء الهلال والاتحاد, وتختتم البطولة يوم ( الثلاثاء ) بلقائي الترجي والاتحاد ثم الهلال والأهلي.// انتهى //16:10ت م0059