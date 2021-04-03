الدمام 21 شعبان 1442 هـ الموافق 03 أبريل 2021 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية غدًا مبادرة "ضوء" ، التي ينظمها فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية‬ بالمنطقة بالشراكة مع مجلس الجمعيات الأهلية ومجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية‬، لتسليط الضوء على تجارب ملهمة لشركاء التنمية الاجتماعية في القطاعين الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي في مواجهة جائحة كورونا.ونوهت صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي رئيسة مجلس الأمناء بمجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية، بالنتائج الملموسة التي حققتها الشراكة المجتمعية بين فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومجلس المسؤولية ومختلف القطاعات بالمنطقة لمواجهة جائحة كورونا منذ بدايتها ، التي تكللت بالنجاح بناء على توجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، في ظل الدعم غير المحدود من قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين "حفظهما الله" التي سخرت كافة الإمكانيات للتغلب على هذه الجائحة وتحقيق الأمن الصحي والاجتماعي والاقتصادي للمواطنين والمقيمين على حد سواء داخل المملكة .من جانبه أوضح مدير عام الفرع عبدالرحمن المقبل أن المبادرة ستسلط الضوء على أبرز التجارب الملهمة بالتنمية الاجتماعية في مختلف القطاعات بالمنطقة التي صنعت التغيير الإيجابي وحققت الأثر والتأثير بمواجهة جائحة كورونا ، وذلك ضمن الجهود المجتمعية التي تهدف إلى دعم المواطن والمقيم في المجالات كافة .فيما أشار رئيس مجلس الجمعيات الأهلية في المملكة الدكتور سعدون السعدون، إلى أن المجلس مع بداية الجائحة أعد خطة وآلية عمل لمبادرات تدعمها الجهات المانحة وتنفذها الجمعيات الأهلية في جميع مناطق المملكة، اشتملت على مبادرات متنوعة في ستة مجالات صحية وإغاثية وأسرية وتعليمية وتقنية وخدمات عامة، مشيراً إلى أن المجلس شارك في إطلاق الصندوق المجتمعي.// انتهى//16:46ت م0065