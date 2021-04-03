العلا 21 شعبان 1442 هـ الموافق 03 إبريل 2021 م واسرصدت "واس" مشاهد من ٤ سباقات تأهيلية للفرق المشاركة في سباق "إكستريم إي العلا" للسيارات الكهربائية الذي ينظمه الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بمشاركة سائقين وفرق دولية تشارك في النسخة الأولى من البطولة.وحدّد المنظمون مسارات صحراوية للسباق تم تهيئتها عبر الكثبان الرملية الممتدة في منطقة تحيط بها الجبال الصخرية مما جعل المنافسات تتخذ طابعاً فريداً امتزجت خلاله جمال الطبيعة وروعة منافسات بطولة السيارات الكهربائية التي تختتم غداً.// انتهى //16:52ت م0066