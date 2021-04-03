نيامي 21 شعبان 1442 هـ الموافق 3 ابريل 2021 م واسالتقى رئيس جمهورية النيجر المنتخب محمد بازوم، برئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، الذي شارك في حفل تنصيب، محمد بازوم رئيسًا للبلاد .وأفادت وكالة الأنباء الليبية اليوم، أن المشري عبر خلال اللقاء عن تطلع بلاده لإقامة علاقات أكثر فعالية بما يخدم مصالح البلدين، ومؤكدًا على عمق العلاقات بين الشعبين الليبي والنيجري.// انتهى //17:01ت م0067