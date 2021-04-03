سياسي / الرئيس النيجري يلتقي برئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا
السبت 1442/8/21 هـ الموافق 2021/04/03 م واس
نيامي 21 شعبان 1442 هـ الموافق 3 ابريل 2021 م واس
التقى رئيس جمهورية النيجر المنتخب محمد بازوم، برئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، الذي شارك في حفل تنصيب، محمد بازوم رئيسًا للبلاد .
وأفادت وكالة الأنباء الليبية اليوم، أن المشري عبر خلال اللقاء عن تطلع بلاده لإقامة علاقات أكثر فعالية بما يخدم مصالح البلدين، ومؤكدًا على عمق العلاقات بين الشعبين الليبي والنيجري.
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17:01ت م
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