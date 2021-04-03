بغداد 21 شعبان 1442 هـ الموافق 03 إبريل 2021 م واسأكد التحالف الدولي اليوم، حرصه على احترام السيادة العراقية، منوها بأن وجوده في العراق جاء بدعوة من الحكومة العراقية، وأن مهمته تتمثل بهزيمة تنظيم داعش الإرهابي.وأفاد المتحدث الرسمي باسم قوة المهام المشتركة في التحالف الدولي العقيد "واين موراتو" في تصريح له اليوم بأن قوة المهام المشتركة التابعة للتحالف تعمل في العراق بدعوة من الحكومة العراقية وبتنسيق وثيق معها , وباحترام كامل لسيادة العراق .وأشار إلى أن مهمة قوة المهام المشتركة تتمثل بهزيمة "داعش" الإرهابي وفلوله في مناطق محددة بالعراق بالتعاون مع القوات الأمنية العراقية, مبيناً بأن عملها يتبع شروطًا لعمليات المتابعة التي تصب في زيادة الاستقرارالإقليمي .// انتهى //17:31ت م0072