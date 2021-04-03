سياسي / رئيس الوزراء العراقي يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي
السبت 1442/8/21 هـ الموافق 2021/04/03 م واس
بغداد 21 شعبان 1442 هـ الموافق 03 إبريل 2021 م واس
تلقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم ،اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون .
وأفاد بيان حكومي عراقي أنه جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين, في المجالات كافة ، خاصة السياسية والاقتصادية والثقافية , وسبل تعزيزها والارتقاء بها بما يخدم مصلحة الشعبين ، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .
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17:49ت م
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