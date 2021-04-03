بغداد 21 شعبان 1442 هـ الموافق 03 إبريل 2021 م واستلقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم ،اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون .وأفاد بيان حكومي عراقي أنه جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين, في المجالات كافة ، خاصة السياسية والاقتصادية والثقافية , وسبل تعزيزها والارتقاء بها بما يخدم مصلحة الشعبين ، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .// انتهى //17:49ت م0076