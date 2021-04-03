القاهرة 21 شعبان 1442 هـ الموافق 03 إبريل 2021 م واسعبرت اليوم 85 سفينة المجرى الملاحى لقناة السويس في الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها 2ر4 ملايين طن.وأكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع في تصريح له اليوم، أن حركة الملاحة بالقناة تعمل بصورة منتظمة، مشيرًا إلى أن عدد السفن العابرة من اتجاه الشمال بلغ 35 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 7ر2 مليون طن، ومن اتجاه الجنوب 50 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدره 5ر1 مليون طن.// انتهى //17:50ت م0077