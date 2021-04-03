حفر الباطن 21 شعبان 1442 هـ الموافق 03 أبريل 2021 م واستفقد صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن اليوم ، إدارة الدوريات الأمنية بمحافظة حفر الباطن.وقدم مدير الإدارة العقيد عوض بن لفاء المطيري شرحا لسمو محافظ حفر الباطن عن أداء الإدارة، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تعد دافعًا معنويًا وتشجيعًا للعاملين بهذه الإدارة.عقب ذلك، تجول سموه داخل المعرض المقام في مقر الإدارة لعرض أبرز المنجزات الميدانية، واطلع على عرض مرئي عما تم إنجازه خلال الربع الأول من هذا العام، مشتملا على نسبة التغير الإيجابي في عدد القضايا التي تم التعامل معها مقارنه بالسنة الماضية.وفي نهاية زيارته التفقدية سلم سموه شهادات شكر لعدد من أفراد الإدارة المميزين عمليًا.// انتهى //18:06ت م0078