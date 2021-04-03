ابوجا 21 شعبان 1442 هـ الموافق 3 ابريل 2021 م واسقُتل 14 شخصًا في هجوم شنه مسلحون على قاعدة عسكرية ومناطق قريبة في محافظة النيجر غرب نيجيريا.وأفادت مصادر محلية نيجيرية اليوم، أن نحو 200 مسلح هاجموا قاعدة في منطقة العلاوة، مما أسفر عن مقتل 6 جنود وضابط شرطة واحد، ومن ثم أحرق المهاجمون القاعدة، وقاموا بعدها بشن هجمات على مناطق مجاورة، حيث قتلوا 7 أشخاص واختطفوا آخرين.// انتهى //18:39ت م0080