عمّان 21 شعبان 1442 هـ الموافق 03 إبريل2021 م واسسجلت الأردن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4042 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19"، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 626875 إصابة.وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان اليوم ، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 534492 حالة شفاء بعد تسجيل 8789 حالة إضافية، كما سجلت 91 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 7130 حالة.// انتهى//18:39ت م0081