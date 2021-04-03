عام / الأردن تسجل 4042 إصابة و 91 وفاة جديدة بفيروس كورونا
السبت 1442/8/21 هـ الموافق 2021/04/03 م واس
عمّان 21 شعبان 1442 هـ الموافق 03 إبريل2021 م واس
سجلت الأردن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4042 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19"، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 626875 إصابة.
وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان اليوم ، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 534492 حالة شفاء بعد تسجيل 8789 حالة إضافية، كما سجلت 91 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 7130 حالة.
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18:39ت م
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